Eto'o contro France Football: "Io, centravanti per 25 anni. Perché in nomination da esterno destro?"

Samuel Eto'o non ha gradito la nomination di France Football che lo ha inserito in lizza per il premio di miglior attaccante destro della storia, in corsa con giocatori come Lionel Messi, Garrincha, George Best e Luis Figo. Attraverso il proprio account Twitter il camerunese ha dichiarato: "Grazie, ma ho giocato una o due stagioni a destra, mentre ho speso 25 anni della mia carriera da centravanti. Mancanza di rispetto". I magnifici undici del Ballon d'Or Dream Team saranno annunciati a dicembre, quando verranno svelati i voti dei 170 giornalisti.