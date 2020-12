Europa League, Gruppo G: risultati e classifica. Leicester ko e agganciato dal Braga

Sconfitta esterna per il Leicester che dopo la qualificazione ottenuta la settimana scorsa dovrà adesso guadagnarsi il primo posto all'ultima giornata quando sfiderà l'AEK in casa. Stacca il pass per la fase a eliminazione diretta anche il Braga, corsaro ad Atene per 4-2. Di seguito risultati e classifica del Gruppo G.

I risultati di stasera:

Zorya-Leicester 1-0 (84' Admanesh)

AEK-Braga 1-4 (8' Tormena, 10' Esgaio, 31' Nelson Oliveira, 45' Horta, 83' Galeno)

La Classifica del Gruppo G:

Leicester 10

Braga 10

Zorya 6

AEK 3