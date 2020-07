Everton-Leicester, Ancelotti strappa i tre punti alle Foxes: gli highlights del match

Tre punti importanti per l'Everton di Carlo Ancelotti, che vuole tentare una rimonta difficile ma non impossibile in chiave Europa League. A Goodison Park i toffees si impongono 2-1 contro il Leicester grazie alle reti di Richarlison e Sigurdsson (su calcio di rigore). Inutile la rete di Iheanacho nel secondo tempo, a far festa è l'ex tecnico del Napoli.