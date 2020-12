Everton-Manchester United 0-2, le pagelle: magia di Cavani, ottimo impatto di Martial

vedi letture

Everton-Manchester United 0-2

Marcatori: 88' Cavani, 90'+6' Martial.

EVERTON

Olsen 6 - Non può nulla sulle reti del Manchester United. Para quel che può.

Coleman 6 - Partita da soldatino sulla fascia destra: sostanza e sacrificio al servizio della squadra.

Mina 6 - Trova sulla sua strada dei clienti tutt'altro che semplici, però regge discretamente.

Keane 6.5 - A inizio gara vacilla un po', poi trova le misure e guida brillantemente la difesa dei Toffees.

Godfrey 5.5 - Permette a Cavani di andare al tiro in occasione del gol del vantaggio dei Red Devils. Per il resto, partita quasi esclusivamente di contenimento per il difensore inglese, in costante apnea.

Doucoure 6 - Volenteroso come al solito, ma meno lucido di altre volte a centrocampo. Paga qualche errore tecnico di troppo. (Dall'89' Tosun s.v.).

Gomes 6 - Fa da filtro davanti alla difesa con un lavoro oscuro ma comunque utile. Tocca pochi palloni. (Dal 58' Davies 6 - Si cala bene nel match, nonostante le difficoltà offensiva dei Toffees.).

Sigurdsson 6.5 - Quasi tutte le iniziative pericolose dell'Everton passano dai suoi piedi: quando trova dei varchi a centrocampo, crea diversi grattacapi alla retroguardia del Manchester.

Iwobi 5.5 - Partita più di ombre che di luci per l'esterno nigeriano, poco efficace dalla trequarti in su.

Calvert-Lewin 6 - L'Everton conduce una gara prettamente difensiva, dunque lui non può fare altro che lavorare col fisico per tenere qualche pallone e far respirare i suoi. Nella maggior parte dei casi, la missione gli riesce.

Richarlison 5 - Il peggiore nell'attacco dei Toffees: non trova mai la posizione adeguata per poter incidere, venendo così risucchiato dalla difesa dei Red Devils. Esce dal campo dopo un brutto scontro aereo con Bailly (Dal 56' Bernard 5.5 - Non ha un grande impatto sulla partita, anche se non ha molte occasioni per mettersi in mostra).

MANCHESTER UNITED

Henderson 6 - Gli attaccanti dell'Everton non lo chiamano in causa praticamente mai.

Tuanzebe 6 - Commette alcune sbavature tecniche, ma compensa con sovrapposizioni continue sulla fascia destra.

Bailly 6 - Non viene impegnato molto dagli attaccanti dell'Everton. Gioca semplice e sbaglia poco.

Maguire 6.5 - Leader della difesa dei Red Devils: sventa diversi pericoli con personalità e determinazione.

Telles 6.5 - Viene spesso coinvolto nella manovra sulla fascia sinistra, dove si rende protagonista di numerosi traversoni interessanti. (Dall'84' Shaw s.v.).

Matic 6 - Prestazione solida, lontana dai riflettori, ma estremamente ordinata: è lui il padrone della mediana.

Pogba 6 - Gara a corrente alternata per il centrocampista francese: a volte illumina con sventagliate da fuoriclasse, a volte si culla su sé stesso perdendo qualche pallone di troppo in mediana.

Van de Beek 6 - Parte con l'atteggiamento giusto, dialogando nello stretto con i compagni e cercando il pertugio giusto per affondare il colpo. Con il trascorrere dei minuti, però, esce dalla partita. (Dal 67' Rashford 6: a differenza di Martial, non incide sulle sorti dell'incontro. Anzi, commette anche qualche errore di misura).

Bruno Fernandes 6 - Serata non particolarmente brillante quella del trequartista portoghese. Vale un po' lo stesso discorso fatto per Pogba: incostante nei 90', ma quando si accende sono dolori per i Toffees.

Greenwood 6 - Molto dinamico negli ultimi trenta metri: non dà riferimenti alla difesa dell'Everton, sgusciando via spesso e volentieri dalle marcature avversarie. Sfiora il gol con un colpo di testa in tuffo. Nella ripresa, però, scompare. (Dal 67' Martial 7 - Impatto sulla gara grandioso per il 25enne francese: prima serve l'assist a Cavani per il gol del vantaggio, poi si mette in proprio battendo a tu per tu Olsen a tempo praticamente scaduto).

Cavani 7 - Indiscutibili l'impegno e la dedizione dell'attaccante uruguaiano. Ha svariate occasioni durante la partita che però non concretizza. Almeno fino all'88', quando lascia partire un mancino da fuori area che non lascia scampo a Olsen.