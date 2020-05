Everton, tegola per Ancelotti: Gbamin si fa male al tendine d'Achille e starà fuori a lungo

vedi letture

Brutte notizie per Carlo Ancelotti. Jean-Philippe Gbamin sarà costretto all'intervento chirurgico a seguito di un infortunio al tendine d'Achille rimediato durante l'allenamento. Si prevede un lungo stop per il centrocampista, 24 anni. Stagione da incubo per l'ivoriano, che dopo aver giocato le prime due partite di campionato ha subito un infortunio al quadricipite che l'ha tenuto fuori per il resto della stagione. L'Everton lo ha acquistato dal Mainz la scorsa estate per 25 milioni.