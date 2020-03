Flamengo, mister Jorge Jesus positivo al primo test. Si attende l'esito del secondo

L'allenatore del Flamengo, Jorge Jesus, è risultato positivo al primo test per il coronavirus, anche se non c'è certezza assoluta. Come riporta il club, si attendono i risultati del secondo test; per ora, Jesus è tenuto sotto osservazione dallo staff medico della società brasiliana ed è in condizioni stabili. L'allenamento della prima squadra e delle formazioni giovanili è stato sospeso per una settimana. Tutti gli atleti e lo staff sono risultati negativi. Jesus, nelle scorse ore, era rimasto scosso per la morte di Mario Verissimo, un suo amico ed ex membro dello staff, che è il primo deceduto in Portogallo a causa del COVID-19.