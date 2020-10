Font sogna il ritorno di Guardiola al Barça. Il tecnico: "Spero di restare a Manchester a lungo"

Riportare Pep Guardiola a Barcellona è il sogno di Victor Font, il favorito alla presidenza del club blaugrana dopo le dimissioni di Josep Maria Bartomeu. Il tecnico del Manchester City, in conferenza stampa, ha parlato delle nuove speculazioni sul suo conto, escludendo ancora una volta il suo addio all'Inghilterra: "Sono incredibilmente felice a Manchester. Spero di poter fare un buon lavoro in questa stagione per poter restare ancora a lungo".

Poi ha parlato anche delle cinque sostituzioni, che la Premier non ha confermato: "Avrebbero dovuto farlo. Ci sono statistiche che non mentono: in Premier i calciatori hanno avuto il 47% di infortuni muscolari in più negli ultimi mesi, a causa delle tante partite e di una preparazione troppo sbrigativa. Tutti i campionati hanno tenuto le cinque sostituzioni per proteggere i giocatori, spero possano riconsiderare l'idea. La realtà oggi è diversa, la pandemia ci costringe ad adattarci in modo intelligente".