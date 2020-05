FOTO - B. Monchengladbach-Bayer Leverkusen, 20mila tifosi di "cartone" sugli spalti

Idee alternative ai tempi del coronavirus. Per poter riempire il proprio stadio il Borussia Monchengladbach, prima del match contro il Bayer Leverkusen, ha deciso di piazzare 20mila sagome di cartone dei propri tifosi in tutto l'impianto. Ripresa a porte chiuse? Non ci sono problemi, la soluzione è semplice. Ecco le foto dello stadio postate sui profili social della compagine tedesca: