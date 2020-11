Francia, rischia di saltare la coppa nazionale. Le Graet: “Quasi impossibile giocarla”

Il presidente della Federcalcio francese Noel Le Graet interrogato da France 3 Bretagne sulla Coppa di Francia ha spiegato che quasi certamente la 104esima edizione del torneo non si potrà disputare: “Stando a quanto sappiamo prima del 20-21 gennaio non potremo riprendere gli allenamenti con le gare che quindi dovrebbero iniziare a febbraio. Non c’è tempo per giocare questa competizione visto il calendario. A meno di non giocarla fino a fine luglio”. Un’ipotesi questa complicata visto che all’11 giugno all’11 luglio è previsto il Campionato Europeo.