Friburgo, Streich: "Volevamo assolutamente vincere, siamo delusi"

Intervenuto al termine di Friburgo-Bayern Monaco, il tecnico bianconero Christian Streich ha così commentato la disfatta dei suoi all'Allianz Arena.

Sull'andamento della partita: "Eravamo entrati con la volontà assoluta di vincere. Sfortunatamente - ammette l'allenatore ospite, come riportato dall'account Twitter del Friburgo - non eravamo abbastanza calmi nei primi 25 e non siamo stati in grado di usare gli spazi che c'erano".

Sulla prestazione: "Abbiamo dato tutto, purtroppo però abbiamo perso. E per questo siamo delusi".