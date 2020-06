Gabriel Paulista: "Dopo l'Atalanta tanti contagi, per fortuna non ci sono state tragedie"

Gabriel Paulista, difensore del Valencia, ha parlato della ripresa del calcio in Spagna, ricordando la grande paura causata dalle positività dei compagni di squadra: "Alcune settimane fa ho espresso le mie paure umane per la possibilità di giocare dopo una pandemia così grave. A volte parliamo solo per lamentarci, ma devo ringraziare tutti i professionisti del club e LaLiga, che ci proteggono e ci consigliano. Dopo l'incontro con l'Atalanta, cinque compagni di squadra e diversi impiegati del club sono stati colpiti dal Covid-19. Grazie a Dio non ci sono state tragedie, ma sarebbe potuto accadere. Adesso, devo dire che i protocolli e le misure adottati dal Valencia ci hanno fatto sentire al sicuro, con misure sanitarie appropriate per svolgere la nostra attività senza paura. Organizzazione e cura, tutto molto positivo. La salute delle persone è molto al di sopra dell'economia o di altri interessi. Non c'è nulla di più importante. Noi siamo dei privilegiati, ma spero che tutti abbiano la possibilità di vivere con la stessa sensazione di sicurezza".