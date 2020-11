Galles-USA 0-0. 90' per McKennie. Baby States, tridente con un 19enne e due minorenni

Finisce a reti inviolate la partita amichevole Galles-Stati Uniti giocata a Swansea. In campo per tutti e 90 i minuti Weston McKennie. Meritevole d'attenzione la formazione degli States, il cui undici titolare aveva una media di 22 anni. Basti pensare a Sergino Dest (20 anni), Tyler Adams (21), Weston McKennie (22), ma soprattutto il l'attacco: 53 anni in tre: unico maggiorenne il 19enne Konrad de la Fuente, supportato dai 17enni Reyna e Musah. Impressionante anche l'europeizzazione della selezione a stelle e strisce: solo Lletglet milita in MLS, mentre il restante gruppo, ad eccezione di Johnny Cardoso dell'Internacional Porto Alegre milita nel Vecchio Continente, peraltro in squadre come Bayern (Richards), Dortmund (Reyna), Barcellona (Dest e De la Fuente), Juventus (McKennie), Manchester City (Steffen), Lipsia (Adams).