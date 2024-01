Ufficiale Gerrard rinnova nel giorno dell'addio di Henderson: resterà all'Al Ettifaq fino al 2027

Fino a qualche settimana fa la sua panchina era in bilico, ora a sorpresa arriva il rinnovo. L'Al-Ettifaq, dopo aver perso Jordan Henderson, ha deciso di blindare Steven Gerrard: in estate il tecnico aveva trovato l'accordo fino al 2025, prolungato ufficialmente fino al 2027. Gerrard, ex allenatore di Aston Villa e Rangers, avrà maggiore potere decisionale.