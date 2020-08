Getafe, ultimo allenamento in Spagna. Domani la partenza per la Germania: tutti convocati

Ultimo allenamento in Spagna per il Getafe di José Bordalas, che quest'oggi si è ritrovato al Coliseum Alfonso Perez per preparare la sfida di mercoledì sera contro l'Inter. Domani la partenza per la Germania, con il tecnico del Getafe che ha convocato tutto il gruppo per la gara di Europa League contro i nerazzurri.