Giroud: "Stavo per lasciare il Chelsea, ma Dio ha voluto che rimanessi"

Olivier Giroud, attaccante francese del Chelsea, ha espresso tutta la propria gioia nel ritornare a lavorare insieme ai compagni di squadra. L'ormai ex obiettivo di Lazio e Inter ha parlato al sito ufficiale dei londinesi: "Si lavora sodo ed è davvero bello essere di nuovo in campo e rivedere i compagni, ma anche solo giocare calcio e segnare gol in allenamento. Mi mancava davvero tutto ciò. Nulla può sostituirsi a campo, ai cambi di direzione, le accelerazioni. Quasi tutti avevano vesciche dopo l'allenamento, ma eravamo tutti felici".

Confessione - Poi Giroud parla del rinnovo: "Ero sul punto di lasciare il club, ma Dio ha voluto che rimanessi al Chelsea. Non voglio tornare su quello che è successo: Lampard mi ha parlato in privato e mi ha detto che mi avrebbe fatto giocare di più e ha mantenuto la parola, così gli ho restituito la fiducia che ha avuto in me". E così ha prolungato fino al 2021.