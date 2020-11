Glasgow Rangers, con Gerrard difesa ermetica. Ma non in Europa League

Il Glasgow Rangers di Steven Gerrard è una squadra poco incline alle imbarcate. Anche se non in Europa. La squadra scozzese da quando l’ex Reds siede sulla panchina ha subito infatti tre reti in una gara in solo quattro occasioni su 133 sfide, ma in ben tre occasioni questo è successo quando i Rangers giocavano in Europa League.

3 - Rangers have conceded three goals in a match under Steven Gerrard for only the fourth time in 133 matches - three of those have occurred in the Europa League. Relinquished. pic.twitter.com/2UBsbimJQv

— OptaJoe (@OptaJoe) November 5, 2020