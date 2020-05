Grifo e il gol in Eintracht-Friburgo: è il primo italiano dopo lockdown. Gli highlights

La Serie A, per adesso, aspetta e guarda. Ma un po' di Italia riesce comunque a essere protagonista. Il primo gol "italiano" dopo lo stop imposto al calcio dall'emergenza Coronavirus, infatti, non ha dovuto attendere la ripresa del nostro campionato, ma è stato segnato in Germania. Il terzo in stagione, per Vincenzo Grifo, che si prende così questo piccolo "primato": centrocampista italo-tedesco, due convocazioni in Nazionale grazie a Mancini, il 27enne del Friburgo ha sbloccato la partita nello spettacolare 3-3 con l'Eintracht. Ecco le immagini col gol: