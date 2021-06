Groningen omaggia il padre di Ronald Koeman con una statua davanti allo stadio

Il Groningen ha omaggiato Martin Koeman con una statua davanti all'Hitachi Stadium, in vista del 50° anniversario del club. Koeman Sr. infatti è un simbolo per il club, avendovi giocato per 10 anni, oltre ad averlo allenato. Presenti alla cerimonia i figli Erwin e Ronald. Il tecnico del Barcellona ha dichiarato a Sport: "C'era già una tribuna in suo nome e questa è una cosa in più. Mio padre se lo merita perché ha fatto molto per questo club e la nostra famiglia ama questa società e viceversa. Abbiamo vissuto molti anni qui, ho debuttato a 17 anni e conservo molto affetto per il Groningen" ha dichiarato Ronald Koeman.