Grosso e la scelta di allenare in Svizzera: "Sono stato stimolato da un'esperienza particolare"

vedi letture

Fabio Grosso, tecnico del Sion, racconta a RSI la sua scelta: "Sono stato stimolato da un'esperienza particolare, diversa, all'estero. Mi piace provare e scoprire, quindi ho iniziato questa nuova avventura. Guardarsi indietro non è un peso. Il Mondiale è un ricordo stupendo che tengo nelle mie tasche". Sulla fama di mangia-allenatori del presidente Christian Constantin: "Fa parte di questo sport. Purtroppo, aggiungo, perché non si possono ottenere risultati dall'oggi al domani. Io però lavoro ogni giorno come se avessi tanto tempo e come se fosse l'ultimo".