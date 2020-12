Guardiola: "Sedici punti e un solo pari: sono soddisfatto"

vedi letture

La certezza del primo posto nel girone per il Manchester City era già arrivata con una giornata d'anticipo la settimana scorsa, non si è accontentata però la squadra di Guardiola che ha vinto anche l'ultima gara del suo raggruppamento. Un tre a zero secco al Marsiglia: "Non abbiamo giocato per i tre punti ma abbiamo preso la gara sul serio- ha detto l'allenatore degli inglesi-.E' stata una bella prestazione, in questo girone 16 punti e un solo pareggio: sono sicuramente soddisfatto. Davanti a noi questa sera avevamo un avversario insidioso, una squadra che nel suo campionato sta facendo bene".