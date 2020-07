Hansa Rostock, gli abbonamenti della prossima stagione nelle scatolette di pesce

Gli appassionati di calcio tedesco conosceranno sicuramente l'Hansa Rostock, squadra che in passato ha giocato anche in Bundesliga. Oggi il club milita in terza divisione, ma la dirigenza ha deciso di coinvolgere i tifosi in una maniera davvero curiosa: gli abbonamenti del prossimo anno, infatti, verranno recapitati in scatolette di pesce. Può sembrare un'iniziativa fuori dal comune, ma in realtà quella ittica è la principale industria della città. Un modo per poter unire la tradizione della città con la passione per il calcio.

Hansa Rostock (3. Liga) went with an original idea of packaging their 20/21 season ticket: A fish can, symbolic of the city’s fishing industry.

At the bottom: "The DFB's unofficial financiers," with some flares.

Why's that? Well, the attached photo might provide a hint. #Hansa pic.twitter.com/irYXcV8jXY

