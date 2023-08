ufficiale Stoccarda, l'attaccante colombiano Perea va in prestito all'Hansa Rostock

Nelle scorse ore lo Stoccarda ha ufficializzato una cessione minore, una partenza piuttosto secondaria dalla propria rosa. Ha lasciato i tedeschi, e momentaneamente anche la Bundesliga, il giovane attaccante Juan Jose Perea (23 anni).

Destro di piede, il classe 1999 di nazionalità colombiana è capace di svariare su più o meno tutti i fronti dell'attacco ma nella prossima stagione non potrà farlo per lo Stoccarda. Ufficiale il suo trasferimento a titolo temporaneo all'Hansa Rostock: giocherà dunque in Zweite Bundesliga, secondo livello del calcio tedesco, nella stagione 2023/24.