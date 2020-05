Havertz e l'intuizione di Bosz: da attaccante 5 gol in 3 gare. Leverkusen se lo godrà per poco

Kai Havertz è stato eletto dalla Bundesliga "miglior giocatore del 27° turno". Il trequartista, 20 anni, ha segnato una doppietta che ha permesso al Bayer Leverkusen di vincere 3-1 sul campo del Borussia Monchengladbach. Si tratta della seconda doppietta consecutiva, dopo quella realizzata al Werder Brema al ritorno della Bundesliga.

Una crescita esponenziale per quello che è considerato il più interessante prospetto del calcio tedesco. A seguito dell'infortunio dell'attaccante titolare, Kevin Volland, il tecnico del Leverkusen, Peter Bosz ha deciso di avanzare proprio Havertz nel ruolo di centravanti, preferendolo all'argentino Lucas Alario nel 4-2-3-1 e nel 3-4-3 visto nell'ultima partita. Con risultati notevoli: cinque reti e un assist. Complessivamente sono 10 le reti in questo campionato, col record di 17 della scorsa stagione difficilmente eguagliabile viste le sole 6 partite rimaste a disposizione. "Non ho un ruolo fisso, sono libero perché non mi sento di dover stare tra i difensori. Posso tornare a centrocampo, che è sempre stata la mia posizione, quindi non è cambiato molto, a parte il fatto che sto diventando ancora più pericoloso in zona gol e ho bisogno di entrare di più nell'area di rigore" ha dichiarato a bundesliga.com. Il Leverkusen se lo gode ancora per poco: il suo destino è lontano e lo sa anche lui: "Vedremo a fine stagione" ha dichiarato circa il suo futuro. Quello immediato è di portare le "aspirine" in Champions League.