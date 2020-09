Havertz si prende il Chelsea: giocate e assist e salva i Blues dal disastro

vedi letture

Si sta ambientando decisamente bene Kai Havertz in Premier League. Il giocatore arrivato dal Bayer Leverkusen, infatti ha trascinato il Chelsea nel 3-3 contro il West Bromwich dopo un primo tempo disastroso dei Blues e tre gol subiti in pochi minuti. Ma Havertz con giocate di classe, un assist e tanta personalità è riuscito a fare la differenza lasciando subito il segno in questo pareggio che sa quasi di vittoria per la squadra di Lampard.