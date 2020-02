vedi letture

Heerenveen, Halilovic prova la conclusione ma centra in pieno il bar dello stadio

Curioso episodio in Eredivisie che ha coinvolto Alen Halilovic. Il centrocampista dell'Heerenveen, ma ancora di proprietà del Milan, durante la partita di campionato contro l'ADO Den Haag ha tentato la conclusione con un sinistro a giro da posizione defilata. La conclusione non ha trovato la porta, ma è finita al bar centrando il cesto delle patatine buttandolo giù, tra lo spavento della barista presente. 23 anni, il croato è in Frisia da quest'estate cercando di rilanciare una carriera che era partita sotto i migliori auspici (acquistato dal Barcellona a 16 anni) ma che non è mai decollata. Fin qui 14 presenze in campionato e zero reti.