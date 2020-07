Hertha Berlino, rifiutati 30 milioni dal Paris Saint-Germain per Cunha

L'Hertha Berlino ha rifiutato 30 milioni di euro per Matheus Cunha. Il club - come riportato dall'edizione tedesca di Sky Sport - ha rispedito al Paris Saint-Germain la prima offerta per il calciatore brasiliano: per meno di 50 milioni non ci saranno trattative con il club parigino. L'attaccante verdeoro in questa stagione ha collezionato 24 presenze e 5 gol.