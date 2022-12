ufficiale Cunha al Wolverhampton dall'Atletico Madrid. Arriva in prestito con obbligo condizionato

E' ufficiale il trasferimento in prestito al Wolverhampton dell'attaccante brasiliano dell'Atletico Madrid, Matheus Cunha. Il 23enne era arrivato in Spagna nel 2021 dall'Hertha Berlino per 26 milioni di euro, ma ha poco impressionato Diego Simeone dopo le sette reti della scorsa stagione (era ancora a secco quest'anno). Il trasferimento, si legge nel comunicato, diventerà automaticamente definitivo con un contratto fino al 2027 al verificarsi di alcune clausole.

🤝 Acuerdo con los @WolvesEspanol para la cesión, con opción de compra, de @mathcunha20. ¡Gracias, Matheus, te deseamos mucha suerte en este nuevo reto profesional! ➡️ https://t.co/dUhpNSzZ99 pic.twitter.com/1YjcLXenEW — Atlético de Madrid (@Atleti) December 25, 2022