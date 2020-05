Hertha Berlino, Windhorst in controtendenza: “Pronto a investire 100-150 milioni”

Nonostante la crisi provocata dal Coronavirus stia portando molte società a rivedere le spese e abbassare i propri budget in vista della prossima stagione l'Hertha Berlino sembra deciso ad andare in direzione contraria. Il patron del club Lars Windhorst è infatti pronto a investire pesantemente per il futuro della squadra. In un'intervista alla Suddeutsche Zeitung infatti il numero uno del club berlinese ha spiegato: “Siamo pronti in caso di necessità a investire 100-150 milioni di euro e al momento opportuno vi informeremo meglio. La nostra posizione finanziaria è solida e non abbiamo preoccupazioni per il futuro”. Se alle parole di Windhorst dovessero seguire i fatti l'Hertha nella prossima stagione potrebbe essere uno dei pochi club tedeschi, ed europei, a investire sul mercato per rinforzarsi e puntare con decisione a un posto nella parte nobile della Bundesliga.