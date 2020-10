As stila l'11 peggiore della storia del Real Madrid: c'è anche Antonio Cassano

C'è anche Antonio Cassano nell'11 peggiore della storia del Real Madrid stilato da As. L'ex attaccante italiano ha giocato nel club spagnolo dal gennaio 2006 a giugno 2007, collezionando appena 4 reti in 29 presenze e subendo pesanti critiche per la sua forma fisica. FantAntonio è in compagnia di Fabio Coentrao, Gravesen, Drenthe e della stella del celebre videogioco "PC Calcio", Jonathan Woodgate, ma anche di autentici carneadi come Diogo e Faubert.

Questa la formazione flop completa: Bizzarri; Diogo, Woodgate, Spasic, Coentrao; Gravesen, Pablo Garcia, Faubert; Balijc, Cassano, Drenthe.