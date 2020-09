LaLiga, Valencia corsaro a San Sebastian: Gomez regala il primato provvisorio

Grazie alla rete segnata da Maximiliano Gomez al 75', il Valencia espugna l'Estadio Municipal de Anoeta e batte per 1-0 la Real Sociedad. Partita molto accesa ed equilibrata, risolta solo dal guizzo dell'attaccante uruguaiano. Al 95' annullato dal VAR un gol a Le Normand, che aveva trovato un pareggio insperato aiutandosi però con il braccio. Con questo successo, Kondogbia e compagni volano in testa alla classifica, in attesa del risultato del Betis, impegnato adesso contro il Getafe nell'altro anticipo della quarta giornata. Per i baschi, invece, è la prima sconfitta.