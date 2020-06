MLS is back: il torneo ripartirà l'8 luglio con un format stile Mondiali in sede unica

Torna la MLS, c'è la data e la sede, che sarà unica. Cambia completamente il format, per rendere il torneo più snello e sarà un campionato in stile World Cup: si giocheranno complessivamente appena 54 partite, con le 26 squadre suddivise in 6 gironi. La East Conference con due gruppi da 4 e un gruppo da 6. La Western con tre gruppi da 4. Avanti le migliori 16 e via agli scontri diretti. Si riparte l'8 luglio, si chiude l'11 agosto. Saranno ammesse cinque sostituzioni per squadra. Tutte le partite verranno giocate a Orlando. Il vincitore si qualificherà alla CONCACAF Champions League 2021.