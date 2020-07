Neymar deve crescere. Leonardo risponde a Juninho: "Non parlate dei nostri giocatori"

Leonardo risponde a Juninho. No, non è una partita di calcio ma uno scontro verbale, dialettico. Il direttore sportivo del Lione oggi ha criticato Neymar e subito è arrivata ai microfoni di RMC Sport la risposta piccata del direttore sportivo del PSG: "Chiedo all'OL di non parlare dei nostri giocatori e del nostro club. Non capisco perché Aulas parli così tanto del PSG. E Juninho, ora, parla di noi e di Neymar. Sarebbe meglio parlare del loro club. Noi non parliamo della situazione loro e chiedo al Lione di non parlare dei nostri giocatori e del nostro club"