#PlayersTogether: i calciatori di Premier League uniti per lanciare una raccolta fondi

vedi letture

#PlayersTogether. È questo l’hashtag con cui tantissimi calciatori di Premier League, da Kevin De Bruyne a Jordan Henderson passando per svariati protagonisti del campionato inglese, hanno lanciato una campagna di raccolta fondi a favore del NHS, il sistema sanitario britannico. “Nell’ultima settimana - si legge nella lettera aperta condivisa sui social - noi, in quanto gruppo di calciatori di Premier League, abbiamo spesso parlato con l’idea di creare un fondo di contributi che possa essere usato per distribuire soldi dove è più necessario in questa crisi Covid-19, per aiutare chi sta lottando per noi, con il NHS in prima fila, così come per aiutare chiunque ne abbia bisogno. Questo è un periodo critico per il nostro paese e per il nostro sistema sanitario, e noi siamo determinati ad aiutare in tutti i modi possibili.

Possiamo confermare che, dopo estese conversazioni tra un grande numero di giocatori da tutti i club di Premier League, abbiamo lanciato una nostra iniziativa collettiva, e abbiamo collaborato con il NHSCT (un’associazione di charity per il NHS) per aiutarli a generare e distribuire fondi in maniera veloce ed efficace dove servono di più.

I contributi che questa iniziativa genererà aiuteranno a garantire fondi per supportare il fronte in un gran numero di modi, tra cui aiuti per prevenire il benessere dello staff del sistema sanitario, dei volontari e dei pazienti affetti da COVID-19, così come per aiutare loro nel lavoro di supporto a diverse aree critiche dove c’è bisogno sia ora che nel lungo periodo.

#PlayersTogether è il nostro modo di collaborare per creare un’iniziativa volontaria, separata da ogni discorso con club o leghe, che possa aiutare a ottenere i fondi necessari a chi ne ha bisogno ora. Per cercare di fare la differenza, come tanti altri nel Paese.

Le nostre preghiere e i nostri pensieri vanno a tutti coloro colpiti da questa cristi. Insieme, ne usciremo fuori.

Stay Home. Protect the NHS. Save Lives.

#PlayersTogether”.