Torna la Premier - Aston Villa, aggrappati al talento di Grealish per potersi salvare

La nobile decaduta è tornata dopo tre anni di purgatorio in Premier League. E viste le somme spese lo ha fatto per restarci. Solo in estate la proprietà ha investito quasi 150 milioni in cartellini dei nuovi acquisti. Una vera e propria rivoluzione proseguita anche in inverno, con l'arrivo di Samatta per oltre 10 milioni più alcuni prestiti a dare esperienza, come Pepe Reina e Drinkwater. Sforzi non ripagati sul campo, con la squadra penultima nonostante si sia visto a sprazzi anche del buon calcio. A salvare spesso la baracca ci ha pensato il talento di casa, Jack Grealish: miglior marcatore, miglior assist-man, giocatore di maggiore qualità. Tanto che il compagno di squadra Hourihane lo ha definito: "Troppo forte per questa squadra". Ci si aspettava decisamente di più dai nuovi acquisti: il più caro di tutti, Wesley, è costato 25 milioni e ha segnato appena cinque reti. Nel 2020 ha giocato solo a capodanno, prima di rompersi il crociato. Samatta è stato preso per correre ai ripari, fin qui un gol in 4 partite. Un finalizzatore come Tammy Abraham, decisivo l'anno scorso con le 25 reti, manca tantissimo.

Posizione: 19°

Punti: 25

Miglior marcatore: Grealish (7)

Miglior assist-man: Grealish (6)

Calciatore con più presenze: Douglas Luiz e Grealish (26)

Prossimi impegni:

Chelsea (C)

Newcastle (T)

Wolverhampton (C)

Liverpool (T)

Manchester United (C)

Crystal Palace (C)

Everton (T)

Arsenal (C)

West Ham (T)