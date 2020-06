Torna la Premier - Newcastle, mentre il club è in vendita Bruce fa miracoli

Stagione tormentata: l'addio di Rafa Benitez in estate, le trattative di vendita del club arenate, la ricerca di un allenatore quando gli altri club hanno iniziato il pre-campionato, trovare una guida tecnica dalla filosofia di gioco e dal pedigree agli antipodi rispetto al predecessore. Infine, una campagna acquisti che dà l'impressione di aver indebolito la squadra. Eppure Steve Bruce, in barba a un curriculum buono per la Championship e a uno stile di gioco vecchia maniera ha messo al sicuro la squadra, ben lontana dalla zona retrocessione anche se non si può ancora cantare vittoria. Dati alla mano ci si chiede come la squadra galleggi a +8 dalla zona retrocessione pur segnando pochissimo: 25 reti complessive, peggior attacco al pari del Norwich fanalino di coda. Basi leggere le statistiche di Joelinton. Il brasiliano, record di spesa dei Magpies (40 milioni di sterline) ha segnato appena un gol in 29 partite. In questo finale di stagione sarà fondamentale concentrarsi sul campo e non farsi distrarre troppo dalle voci di vendita del club che circolano da mesi. La trattativa col fondo degli investimenti pubblici dell'Arabia Saudita rischia seriamente di saltare. C'è anche l'alternativa americana. Quel che è certo che i tifosi non rimpiangeranno Mike Ashley, proprietario da 13 anni del club col quale ha ottenuto decisamente poco.

Posizione: 13°

Punti: 35

Miglior marcatore: Shelvey (5)

Miglior assist-man: Atsu e Carroll (3)

Calciatore con più presenze: Dubravka e Joelinton (29)

Prossimi impegni:

Sheffield United (C)

Aston Villa (C)

Bournemouth (T)

West Ham (C)

Manchester City (T)

Watford (T)

Tottenham (C)

Brighton (T)

Liverpool (C)