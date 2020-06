Il Bayer sbaglia troppo, lo Schalke 04 non sa più vincere: finisce 1-1 alla Veltins Arena

Un punto a testa, anche se il Bayer Leverkusen ha perso una grande occasione. Finisce 1-1 alla Veltins Arena tra Schalke 04 e Bayer: succede tutto nel secondo tempo, con i gol di Caligiuri (su calcio di rigore) e l'autogol di Miranda. I padroni di casa conquistano il secondo punto in due partite, ma ormai la serie negativa si allunga a 13 partite. La squadra di Bosz rimane in quarta posizione ma non riesce a staccare il 'Gladbach, che rimane a -1. Nel prossimo turno ci sarà la sfida con il Colonia, decisiva in chiave Champions League.

Pareggio amaro - Il gol di Caligiuri nel secondo tempo ha scacciato via qualche fantasma, ma lo Schalke 04 non è riuscito a gestire il momento favorevole. Poche emozioni anche dopo la rete dell'1-0, l'autogol di Miranda ha evidenziato ancora una volta il momento negativo da parte della squadra di Gelsenkirchen. Nel finale Gregoritsch ha provato a sorprendere Hradecki di testa, ma il portiere ungherese ha compiuto un mezzo miracolo: finisce 1-1, entrambe le squadre hanno sprecato davvero una buona occasione.