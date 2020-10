Il Bayern cerca il back to back, Muller: "Ma sentirci forti ora non ci aiuterà in primavera"

Una macchina inarrestabile, che in tutto il 2020 ha perso solo una gara ufficiale per 4-1 contro l'Hoffenheim. Il Bayer Monaco, campione d'Europa, dopo aver strapazzato per 3-0 l'Atletico Madrid gioca domani alle 18:55 contro la Lokomotiv a Mosca. "Siamo sempre tra i favoriti per la Champions". Lo dice Thomas Muller, in conferenza stampa, prima di volare per la Russia. "Ci sentiamo molto forti adesso ma questo non ci aiuterà a vincere in primavera. Ho fiducia in noi stessi però per vincere ancora. Abbiamo vinto in questi anni anche nei momenti difficili".