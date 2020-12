Il bilancio, il futuro di Zidane e il rinnovo di Ramos: CdA fondamentale oggi in casa Real

Florentino Pérez e il suo Consiglio di Amministrazione si riuniranno oggi alle 18:00 presso gli uffici di Valdebebas per approvare il bilancio dell'anno fiscale. Si tratta di un incontro già programmato da tempo e in cui si parlerà appunto dei conti della società, ma si farà sicuramente anche il punto sulla situazione della squadra. Non è all'ordine del giorno discutere il futuro di Zinedine Zidane, ma verrà analizzato, seppur informalmente, il momento della squadra, che nei prossimi 10 giorni si giocherà gran parte delle possibilità di vincere LaLiga e il passaggio del turno in Champions League. Inoltre, riporta Marca, potrebbe essere il momento migliore per preparare la strategia per il rinnovo di capitan Sergio Ramos.