Il consiglio di Rami a Benzema: "Scusati pubblicamente, è frustrante non vederti in Nazionale"

Adil Rami, ex difensore del Milan oggi al Boavista, ha parlato della situazione dell'ex compagno di Nazionale, Karim Benzema, ormai da diversi anni fuori dal giro per alcuni episodi extra-calcistici: "È molto frustrante non vedere Benzema in questa squadra. Dire questo non significa necessariamente essre contro Olivier Giroud. Abbiamo bisogno anche di Giroud, perché è un grande attaccante, ma se ci fosse una riconciliazione con l'allenatore sarebbe bello rivedere Benzema in Nazionale. Per Karim sarebbe molto importante prendere parte a qualche grande competizione. Questa storia è troppo stupida. Karim, se devi scusarti pubblicamente o davanti all'allenatore, fallo! Pensa a Les Blues!" , ha detto a Le Parisien.