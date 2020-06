Il nuovo Messi pronto a sfidare l'idolo: Luka Romero esordirà contro il Barça?

In Argentina c'è grande attesa per la sfida tra Maiorca e Barcellona, che si disputerà sabato 13 giugno alle ore 22. Perché? Potrebbe essere una data storica, quella del possibile passaggio di testimone tra la vecchia e la nuova generazione, e in particolare tra Lionel Messi e Luka Romero, quello che molti reputano appunto Il nuovo Messi.

Romero è nato in Messico da padre argentino e per questo ha deciso di scegliere la Nazionale albiceleste, nonostante le pressioni del tricolore e della Spagna. A sedici anni è stato convocato in prima squadra per la nuova fase degli allenamenti prevista dal protocollo e c'è chi giura che mister Moreno sarebbe intenzionato a concedere qualche minuto alla stellina, proprio nella sfida contro l'idolo.