Il Liverpool sbanca Stamford Bridge: vince 2-0 col Chelsea in 10, Alisson para un rigore

Continua a vincere il Liverpool che ha trionfato 2-0 in casa del Chelsea. Dopo 45 minuti di equilibrio, i Blues sono rimasti in 10 per l'espulsione di Christensen, autore di un fallo da ultimo uomo e con la superiorità numerica è stato fin troppo facile per i Reds sbloccare la gara al 50' con Manè che quattro minuti si è ripetuto e ha trovato anche il raddoppio. Al 75' il Chelsea aveva l'opportunità di accorciare le distanze ma Alisson è stato super sul rigore battuto da Jorginho. Seconda vittoria per i campioni in carica che salgono a 6 punti in classifica, mentre i Blues restano a quota 3.