Il Real Madrid torna alla carica per Camavinga: blancos in pole position in vista del 2021

Il Real Madrid torna alla carica per Eduardo Camavinga. Vista l'intenzione del centrocampista classe 2002 di restare al Rennes per un'altra stagione, i blancos hanno già avviato le trattative per essere in pole position in vista del 2021. La stellina francese ha stregato mister Zidane in persona, come riporta il quotidiano Marca nella sua edizione odierna.