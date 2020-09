Il Rennes vola in vetta alla Ligue 1, L'Equipe titola: "La corsa in testa"

vedi letture

Il Rennes ieri si è sbarazzato con un netto 3-0 del Saint-Etienne, in trasferta, volando in vetta alla classifica di Ligue 1. "La corsa in testa", titola in prima pagina L'Equipe, ricordando come Da Silva e compagni abbiano staccato proprio il Saint-Etienne e operato il controsorpasso sul Lille.