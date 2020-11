In Inghilterra sono sicuri: "Pogba giocherà nel Real, via da Manchester a prezzo di saldo"

vedi letture

"Paul Pogba giocherà nel Real Madrid". A esserne certo è il giornalista inglese di talkSPORT, Alex Crook, secondo il quale il Manchester United avrebbe attivato la sua opzione per il rinnovo del centrocampista ex Juventus fino al 2022 solamente per evitare di perderlo a parametro zero già quest'estate. Mister Solskjaer, d'altronde, è stato chiaro con la società: Pogba e Bruno Fernandes non possono giocare insieme. Così, sempre a detta del giornalista, "il campione francese nel 2021 finirà al Real con un prezzo scontato a causa dell'emergenza economica post-pandemia".