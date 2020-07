In Svizzera controsorpasso del San Gallo sullo Young Boys: 2-1 in rimonta contro lo Xamax

vedi letture

Il San Gallo ritrova la vetta in Svizzera. Grazie alla vittoria in rimonta contro lo Xamax, la squadra di mister Zeidler ritrova il primo posto in classifica con due punti di vantaggio sullo Young Boys che ieri non è andato oltre il pari contro il Servette.

Questi i risultati di serata

Lugano-Basilea 2-1

Thun-Zurigo 3-2

Xamax-San Gallo 1-2

La classifica (prime posizioni)

San Gallo 54 punti

Young Boys 52

Basilea 46

Servette 41

Zurigo 38