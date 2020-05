Inghilterra, club di League One e League Two al collasso. Può intervenire il Governo

Situazione delicata per i club di League One e League Two d'Inghilterra. Secondo quanto riportato da Sky Sports sarà necessario l'intervento del Governo per evitare il fallimento di numerose società. Ciò che emerge è che ci potrebbero essere fino a 10 club a un passo dal passare in amministrazione controllata nelle prossime settimane. Si stanno studiando delle soluzoni per aiutare a evitare il collasso. Si valuta della creazione di un fondo di assistenza, che servirà a risanare nel breve termine le finanze ma che non potrà essere utilizzato per acquistare giocatori o milgiorare le infrastrutture.