Inghilterra, le scelte di Southgate: presente anche Maguire nonostante l'arresto in Grecia

Il commissario tecnico della nazionale inglese Gareth Southgate ha diramato la lista dei 24 convocati in vista della Nations League. Presenti Kane, Sterling e Sancho, confermato anche Rashford per quanto riguarda gli attaccanti. Presente anche Maguire, nonostante l'arresto in Grecia. La nazionale dei Tre Leoni affronterà l'Islanda (sabato 5 settembre) e la Danimarca (mercoledì 8 settembre). Ecco la lista completa dei convocati:

Here is your first #ThreeLions squad of the year! 🙌

Gareth Southgate has named a 24-man squad for next month’s #NationsLeague games against Iceland and Denmark.

— England (@England) August 25, 2020