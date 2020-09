Inghilterra, Southgate è pronto a convocare nuovamente Maguire già da ottobre

vedi letture

Harry Maguire è stato escluso dalle convocazioni dell'Inghilterra dopo la sentenza del tribunale in Grecia che lo ha riconosciuto colpevole in seguito alla rissa in cui è stato coinvolto a Mykonos durante le vacanze. Inizialmente il ct Southgate lo aveva regolarmente convocato per le partite contro Islanda e Danimarca, decisione radicalmente cambiata in seguito alla sentenza. Tuttavia Southgate ha ammesso di essere pronto a chiamare nuovamente il centrale da ottobre: "È stato chiaramente un periodo davvero difficile per lui e penso che ora abbia bisogno di rilassarsi, allontanarsi da tutte le attenzioni e riposarsi. Deve staccare la spina e quando sarà in grado di tornare a giocare per il suo club, sarà sicuramente coinvolto per le convocazioni di ottobre".