Inghilterra, Southgate: "Non escluso l'arrivo di nuovi giocatori nel giro della nazionale"

L'Europeo è ormai alle porte ma Gareth Southgate si è rifiutato di escludere l'arrivo di altri giocatori nel giro della nazionale inglese: "Mai dire mai perché i giovani giocatori in questi giorni emergono così velocemente e possono avanzare così rapidamente che possono davvero tirarsi su da soli. Al momento abbiamo un'idea molto chiara di come sarà la maggior parte della squadra, ma ci sono sicuramente altri posti in palio. Qualcuno come Dominic Calvert-Lewin sta dimostrando un ottimo motivo per farsi strada nel nostro pensiero in modo più coerente e tuttavia contro il Galles è stata la prima volta che è stato in campo con noi, quindi questo è un ottimo esempio di ciò può succedere quando un giocatore è in grande forma".