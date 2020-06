Iniesta: "Talento e identità: ecco perché il Barcellona di Guardiola era imbattibile"

vedi letture

Andres Iniesta, storico ex centrocampista del Barcellona che ha vinto tutto in carriera, ha parlato in collegamento video con il Corriere dello Sport rilasciando una lunga intervista: "Giocare nel Barça mi ha aiutato ad arrivare al top". Poi ha definito Guardiola "un allenatore straordinario" prima di commentare così le opinioni raccolte da Rakuten TV per il film che parla della sua carriera: "E' stato un onore condividere con i miei compagni e la mia famiglia tutte le gioie che sono riuscito a conquistare sul campo". In seguito, il giocatore ora al Vissel Kobe, ha spiegato così perché il Barcellona di Guardiola era imbattibile: "Siamo riusciti a sfruttare al meglio il nostro talento. Ci siamo riusciti sfruttando un calcio che era bello ma mai fine a se stesso visto tutti i trofei che abbiamo vinto. Il Barcellona ha una filosofia che non snatura né di fronte alle vittorie, né di fronte alle sconfitte: la stessa che avevamo nel corso del periodo d'oro che abbiamo vissuto sotto la guida di Pep".